MOVIOLA – Modena-Cagliari, Rog espulso ma subisce fallo: il Var non può intervenire, polemiche

Episodio da moviola sul finire del primo tempo di Modena-Cagliari, anticipo della ventitreesima giornata di Serie B. Al Braglia Marko Rog viene espulso per doppia ammonizione, ma mentre il primo cartellino giallo è corretto, tanti dubbi invece sul secondo. In un contrasto con Pergreffi, è il centrocampista dei sardi che pare subire fallo, invece l’arbitro Perenzoni estrae il cartellino giallo e lo sventola proprio a Rog. E’ il secondo e arriva l’espulsione, con la beffa che in ogni caso il Var da protocollo non può intervenire se l’espulsione arriva per doppia ammonizione. Riguardando l’episodio, appare evidente che non sia fallo e soprattutto non giallo.