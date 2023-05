Modena: Tesser lascia i canarini, decisione del club

Il Modena ha annunciato la separazione con il tecnico Attilio Tesser, al termine dell’ultimo incontro di stagione a Milano, a cui erano presenti anche il presidente Carlo Rivetti, l’amministratore delegato Sport Matteo Rivetti e il direttore sportivo Davide Vaira: “La società ha scelto di concludere l’attuale progetto tecnico malgrado la scadenza naturale del contratto al 30 giugno 2024. La famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc, con affetto e stima profonda, ringraziano l’allenatore e il suo staff per la professionalità e la passione dimostrate in queste due stagioni sportive ricche di traguardi, successi importanti e condivisi che rimarranno indelebili nella storia del club: a tutti auguriamo il meglio per il futuro”.