Modena-Cagliari sub iudice, ds sardo Bonato: “Vogliamo rigiocare, Zappa condizionato”

Il Cagliari ha presentato ricorso per la vicenda Zappa che ha portato il giudice sportivo a mantenere sub iudice la partita contro il Modena. La vicenda è paradossale, visto che l’arbitro Perenzoni, protagonista di una direzione di gara disastrosa, non aveva ammonito per la seconda volta il laterale sardo, dunque apparentemente un vantaggio per i rossoblu, che però vogliono far passare un’altra linea di pensiero per bocca del ds Nereo Bonato: “Già contro la Spal, e in generale nelle gare precedenti, c’erano stati episodi controversi che, nel dubbio, erano stati valutati in modo avverso al Cagliari. A Modena le decisioni anomale sono diventate inaccettabili, a cominciare dall’espulsione di Rog fino alla doppia ammonizione fantasma di Zappa, che ha condizionato la gara del calciatore e della squadra, permettendoci di fare ricorso con l’obiettivo di rigiocare una partita che vorremmo affrontare in condizioni normali e senza penalizzazioni di sorta. L’arbitro Perenzoni ha ammesso l’errore sull’espulsione di Rog con grande onestà – ha sottolineato Bonato – Rocchi, insieme a Gava e Gervasoni, componenti di Aia e organo tecnico, si sono dimostrati sensibili e propensi all’ascolto, per questo non posso che ringraziarli a nome del club. Credo che questa situazione possa fare scuola anche per una eventuale modifica del protocollo Var, perché noi paghiamo per la gara appena trascorsa e la prossima col Benevento”.