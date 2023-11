Maltempo: Pisa-Como a rischio, gradinata Arena Garibaldi allagata resterà chiusa

E’ allarme maltempo in Italia e in particolare in Toscana, e questo ha ripercussioni sul calcio. In Serie B c’è Pisa-Como, che per il momento non risulta a rischio rinvio, ma se la situazione dovesse peggiorare la Prefettura, anche per ragioni di ordine pubblico, potrebbe stabilire di non disputare il match, che per ora è confermato. C’è però un problema di agibilità alla gradinata dello stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: come riporta Lapresse, il settore è infatti allagato e sarà chiuso, non sono escluse altre chiusure di porzioni dell’impianto pisano se dovessero essere riscontrate altre criticità e infiltrazioni.