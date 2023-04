Lutto nel Frosinone: morto Curzio Stirpe, fratello del presidente

Lutto in casa Frosinone: è, infatti, venuto a mancare improvvisamente l’ingegner Curzio Stirpe, 71 anni, fratello del presidente del club giallazzurro Maurizio Stirpe. “Attivamente presente in tutte le decisioni societarie – si legge nella nota diramata questa mattina dalla dirigenza frusinate –, ma anche persona dotata di grande discrezione ed attenzione, è stato un grande tifoso sulle orme del papà Benito. Immancabile allo stadio per seguire le sorti della squadra, molte volte anche in trasferta, è stato vicino alle sorti del Frosinone fino all’ultimo. Era, infatti, presente allo stadio anche in occasione della gara casalinga con il Sudtirol”. Curzio, amministratore dell’azienda di famiglia, la ‘Benito Stirpe Costruzioni Generali spa’, e presidente della ‘Sezione Impianti’ di Unindustria, lascia in lutto la moglie, Lucia Ianni, le figlie Alessandra, Annalisa e Benedetta. “Alla famiglia Stirpe giungano i sentimenti di cordoglio di tutto il Frosinone Calcio”, conclude il club. Le esequie verranno officiate domani, venerdì 28 aprile alle ore 16, nella Chiesa di Santa Maria a Torrice.