Lotta alla violenza sulle donne, Balata: “Serie B porta avanti la mission da quattro anni”

“La lotta contro la violenza sulle donne? Sono 4 anni che portiamo avanti questa mission importante su cui abbiamo avuto grande sensibilità, perché è un tema gigantesco, culturale e non solo giudiziario. Quest’anno abbiamo deciso di rendere strutturale questa nostra campagna di responsabilità sociale durante tutte le giornate sensibilizzando sul tema, promuovendo il 1522 e facendo video con tanti nostri calciatori che dicono basta”. Sono queste le parole del presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, a margine del convegno “Cambiare per vincere insieme. Lo Sport contro la violenza sulle donne” organizzato da Us Acli presso la Camera dei Deputati nella Nuova Aula Gruppi Parlamentari, sull’impegno del campionato cadetto. “Sono tre anni che consegniamo il Pallone Rosso – ha aggiunto Balata – e quest’anno abbiamo avuto il riconoscimento dalla presidente Metsola che sta portando avanti con grande determinazione la direttiva che dovrebbe armonizzazione tutte le legislazioni e di introdurre nuove tipologie di reato anche quelle che avvengono sul web”, conclude.