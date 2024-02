Lecco, esonerato il tecnico Bonazzoli: al suo posto Aglietti

Emiliano Bonazzoli non è più l’allenatore del Lecco. Dopo la sconfitta contro il Bari, la quinta consecutiva, il 45enne di Asola è stato sollevato dall’incarico insieme all’allenatore in seconda Andrea Malgrati e al collaboratore tecnico Francesco Nenciarini. Il suo posto è stato preso da Alfredo Aglietti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un altro anno. Aglietti sarà affiancato dall’allenatore in seconda Cesar Vinicio Cervo De Luca e dal preparatore atletico Daniele Sorbello.