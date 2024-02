Parigi 2024, l’Argentina si qualifica e Mascherano strizza l’occhio a Messi: “Se vuole unirsi è il benvenuto”

Lionel Messi potrebbe partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La Nazionale di calcio argentina guidata da Javier Mascherano si è infatti qualificata e, tra i tre fuoriquota che può portare, potrebbe esserci proprio la Pulce. “Tutti sanno il rapporto che mi lega a Leo. Se vorrà raggiungerci sarà il benvenuto: le porte per lui sono aperte” ha dichiarato Mascherano. Sicuramente le probabilità non sono altissime, tuttavia non è utopico vedere l’attaccante con la maglia dell’Albiceleste in estate. Messi non ha infatti mai nascosto di voler conquistare quella medaglia d’oro che già vinse a Pechino nel 2008 e, rispetto ai tempi del Barcellona, l’Inter Miami lo liberebbe più facilmente.