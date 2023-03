Genoa, Portanova: “Il mio silenzio è durato troppo, potrei giocare ma la vicenda è diventata mediatica”

Condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale, Manolo Portanova ha parlato in conferenza stampa, annunciando una battaglia legale: “Il mio silenzio è durato troppo. Sto soffrendo molto per ciò che leggo e sento, oltre che per tutte le persone travolte da questa vicenda. Sono pronto a portare altre prove che finora non sono state valutate“. Il calciatore del Genoa ha poi proseguito: “Avrei il diritto di giocare ma ormai questa vicenda non è più solo cosa di tribunale, è diventata mediatica. Mi ha costretto a rinunciare al sogno che avevo fin da bambino. Il mio unico sfogo era vestire la maglietta più bella del mondo“.