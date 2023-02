Frosinone, Grosso: “Siamo concentrati solo sul Parma, vogliamo regalare un’altra gioia ai tifosi”

Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha parlato prima del match di campionato contro il Parma, in programma domani sera alle ore 20.30. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’ho detto tante volte, sono focalizzato sul presente. Non perdo energie a guardare oltre. Mi piace guardare il presente. Avremo una grandissima partita da giocare davanti ai nostri tifosi e a modo nostro vogliamo conquistare un altro bellissimo risultato. Siamo pienamente focalizzati su questa gara, tutte le energie dentro la partita con il Parma. Affrontiamo una squadra molto forte, vogliamo cercare di giocare nella maniera migliore. Solo alzando il livello della nostra prestazione avremo la possibilità di ottenere un risultato positivo che è quello che vogliamo”.

Sull’approccio da avere in campo poi ha aggiunto: “Mi aspetto un Parma che ha dei giocatori importanti, anche importantissimi. Ha una rosa molto valida per questo campionato, viene da una sconfitta casalinga ed avrà tutta l’intenzione di riversare in questa partita contro di noi tutte le qualità che hanno. Dobbiamo avere le antenne ben dritte. Conosciamo il loro valore, abbiamo provato a vedere anche quei piccolissimi difetti che hanno. Cercheremo di schermare al meglio i loro pregi ed esaltarne i difetti. Sappiamo che la partita sarà dura, la dobbiamo affrontare con tanta determinazione ma anche altrettanta lucidità. Per il resto a me piace guardare in casa nostra. Noi abbiamo le qualità necessarie per alzare il livello della prestazione, è questo che ci interessa”.