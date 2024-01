Formazioni ufficiali Venezia-Sampdoria, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Venezia-Sampdoria, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2023/2024. Trasferta molto complicata per i blucerchiati, a caccia di punti per riavvicinarsi alla zona playoff. Al Penzo, scenderanno infatti in campo con i favori del pronostico i lagunari, chiamati a rispondere al Como ed a restare in scia della capolista Parma. Il fischio d’inizio è fissato alle 16:15 di domenica 14 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-SAMPDORIA

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Lella, Tessmann; Johnsen, Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Stojanovic, Ghilardi, Murru; Benedetti, Yepes, Giordano; Verre, Ricci; De Luca. Allenatore: Pirlo