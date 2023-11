Formazioni ufficiali Ternana-Venezia: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ternana-Venezia, match della dodicesima giornata di Serie B 2023/2024. Al ‘Liberati’ la squadra di casa cerca punti per provare ad allontanarsi dai bassifondi della classifica. Il Venezia lancia l’assalto alla vetta, ma i punti di distacco dal Parma sono cinque e per Vanoli c’è l’obiettivo di non perdere altro terreno. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-VENEZIA

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Labojko, Pyyhtia, Corrado; Favilli, Raimondo.

In panchina: Brazao, Celli, Sorensen, De Boer, Falletti, Mantovani, Viviani, Favasuli, Distefano, Garau, Dionisi, Marginean.

All.: Lucarelli.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Sverko; Lella, Busio, Tessmann, Ellertson; Pohjanpalo, Pierini.

In panchina: Grandi, Purg, Zampano, Gytkjaer, Johnsen, Jajalo, Bjarkason, Tcherychev, Dembele, Ullmann, Andersen, Olivieri.

All.: Valoti.