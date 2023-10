Formazioni ufficiali Ternana-Brescia, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ternana-Brescia, sfida valida per la decima giornata di Serie B 2023/2024. Le Rondinelle sono l’unica squadra ancora imbattuta, ma sono anche reduci da quattro pareggi di fila e vogliono tornare alla vittoria. In ripresa invece la squadra di Lucarelli, che dopo appena 2 punti in 7 gare ne ha ottenuti 4 nelle ultime due. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 21 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TERNANA-BRESCIA

TERNANA:Iannarilli, Diakite, Capuano, Celli, Casasola, Luperini, Labojko, Falletti, Corrado, Favilli, Raimondo.

BRESCIA: Lezzerini, Papetti, Adorni, Mangraviti, Jallow, Bisoli, van De Looi, Bjarnason, Huard, Moncini, Bianchi.