Formazioni ufficiali Ternana-Bari: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Ternana-Bari, match della quarta giornata di Serie B 2023/2024. Cinque punti in questo avvio per i pugliesi, che vogliono stabilirsi con continuità nelle zone di vertice della classifica. Avvio da dimenticare invece per la Ternana con zero punti fatti. Lucarelli in casa deve già salvare la panchina.

Le formazioni ufficiali

Ternana: Iannarilli, Falletti, Mantovani, Casasola, Favilli, Capuano, Diakitè, Labojko, Pyythia, Luperini, Corrado.

Bari: Brenno, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Koutsoupias, Sibilli, Nasti, Morachioli.