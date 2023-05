Formazioni ufficiali Sudtirol-Bari, playoff Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Bari, sfida valida per l’andata delle semifinali playoff di Serie B 2022/2023. Dopo la vittoria al primo turno contro la Reggina, i padroni di casa non vogliono porsi limiti e hanno intenzione di continuare a sognare. Fondamentale dunque partire bene nel doppio confronto contro il Bari, terzo al termine della regular season e determinato a cogliere l’opportunità per ritrovare la massima serie. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di lunedì 29 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SUDTIROL-BARI

SUDTIROL: Poluzzi, Curto, Vinetot, Fiordilino, Lunetta, Mazzocchi, Belardinelli, Zaro, Tait, De Col, Odogwu.

BARI: Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Esposito, Antenucci, Cheddira