Formazioni ufficiali Spal-Frosinone, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Spal e Frosinone, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023. Periodo tremendamente difficile per i padroni di casa e per il neo allenatore Massimo Oddo, che si ritrova a lottare per raggiungere la salvezza o quantomeno un posto ai playout e il successo del Cosenza di ieri non ha aiuta di certo la situazione degli emiliani. In più questa sera arriva il Frosinone che è intenzionato a tornare a vincere dopo il passo falso dello scorso fine settimana contro il Parma. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 1 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-FROSINONE

SPAL: Pomini; Tripaldelli, Meccarriello, Arena, Dickmann; Maistro, Prati, Zanellato; Nainggolan; Fetfatzidis, La Mantia

FROSINONE: Turati; Sampirisi, Ravanelli, Lucioni, Frabotta; Mazzitelli, Kone, Garritano; Baez, Insigne, Moro