Formazioni ufficiali Cagliari-Genoa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cagliari e Genoa, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie B 2022/2023. I sardi non possono permettersi passi falsi se vogliono restare in zona playoffs, ma certamente la sfida di questa sera rappresenta il vero big match di giornata. Due squadre che lo scorso anno erano in Serie A e che hanno approcciato non nel migliore dei modi la stagione in B. Le cose ora vanno meglio, soprattutto per i liguri, ma la strada è ancora lunga. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 1 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-GENOA

CAGLIARI: Radunovic, Altare, Dossena, Goldaniga, Zappa, Rog, Makoumbou, Barreca, Mancosu, Luvumbo, Lapadula

GENOA: Martinez, Dragusin, Bani, Vogliacco, Sabelli, Badelj, Frendrup, Criscito, Jagiello, Albert, Puscas