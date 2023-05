Formazioni ufficiali Pisa-Frosinone, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Pisa-Frosinone, match valido per la 36esima giornata della Serie B 2022/2023. Padroni di casa ancora in crisi e reduci da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partita, che stanno mettendo in pericolo il posto nei Playoff. Il Frosinone arriva invece dalla grande festa dello scorso weekend per la promozione in Serie A. Appuntamento alle ore 14. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Pisa: Nicolas, Caracciolo, Hermannsson, Marin, Gliozzi, Nagy, Sibilli, Beruatto, Gargiulo, Masucci, Rus.

Frosinone:Turati, Monterisi, Ravanelli, Lucioni, Frabotta, Boloca, Rohden, Gelli, Garritano, Baez, Borrelli.