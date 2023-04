Formazioni ufficiali Perugia-Modena, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Perugia-Modena, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2022/2023. Entrambe le squadre sono reduci da un punto in due partite e vogliono tornare alla vittoria per allontanarsi dalla zona salvezza. Guardando alla classifica, ne avrebbe più bisogno il Perugia, attualmente quart’ultima, ma anche al Modena farebbe bene visto il calendario difficile da qui a fine stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di lunedì 10 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PERUGIA-MODENA

PERUGIA: In attesa

MODENA: In attesa