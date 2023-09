Formazioni ufficiali Palermo-Cosenza, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Palermo e Cosenza, sfida valida per la sesta giornata di Serie B 2023/2024. Un grande inizio per la squadra di Corini, certamente tra le pretendenti a fare il salto verso la Serie A in questo campionato cadetto che si preannuncia abbastanza equilibrato. Fin qui tre vittorie e un pareggio per i rosanero, con una partita da recuperare. Il Cosenza si trova invece poco più giù della metà classifica e dopo aver vinto la partita inaugurale ora la vittoria manca da quattro turni. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 22 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-COSENZA

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Lucioni, 6 Stulac, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano, 17 Di Francesco, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson.

A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 80 Coulibaly.

Allenatore: Corini.

COSENZA: 1 Micai, 7 Marras, 9 Tutino, 10 Forte, 11 D’Orazio (C.), 13 Meroni, 14 Calo, 17 Cimino, 23 Venturi, 30 Mazzocchi, 98 Zuccon.

A disposizione: 77 Marson, 2 Sgarbi, 3 Rispoli, 6 Fontanarosa, 19 Crespi, 20 Arioli, 24 Viviani, 26 Praszelik, 31 Canotto, 33 La Vardera, 34 Florenzi, 42 Voca.

Allenatore: Caserta.