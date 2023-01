Formazioni ufficiali Palermo-Bari, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Palermo-Bari, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2022/2023. Big match al Barbera, dove si affrontano due squadre con grandi ambizioni che vogliono conquistare punti per centrare i rispettivi obiettivi stagionali. Il Palermo non perde da sei gare e vuole continuare a risalire la china per riacciuffare il treno playoff. Il Bari sogna invece la promozione diretta, distante appena tre punti dal quarto posto che attualmente occupa. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 20 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-BARI

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju.

A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 27 Soleri, 48 Bettella, 79 Lancini.

Allenatore: Corini.

BARI: 18 Caprile, 4 Maita, 6 Di Cesare (cap.), 11 Cheddira, 17 Maiello, 23 Vicari, 27 Mazzotta, 30 Ceter, 80 Benedetti, 90 Folorunsho, 93 Dorval

A disposizione: 1 Frattali, 22 Polverino, 7 Antenucci, 10 Botta, 14 Salcedo, 20 Terranova, 21 Zuzek, 25 Pucino, 31 Ricci, 33 Lops, 63 Bellomo, 99 Mallami.

Allenatore: Mignani.