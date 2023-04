Formazioni ufficiali Modena-Parma, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Modena-Parma, sfida valida per la trentatreesima giornata di Serie B 2022/2023. Match fondamentale per entrambe le squadre, a caccia di punti per qualificarsi ai play-off. I ducali sono reduci da due vittorie di fila e vogliono prolungare questa striscia positiva, mentre il Modena non può permettersi passi falsi se vuole continuare la rincorsa ai primi otto posti. Chi conquisterà i tre punti? Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 14 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MODENA-PARMA

MODENA: In attesa

PARMA: In attesa