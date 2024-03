Formazioni ufficiali Lecco-Palermo: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecco-Palermo, match valevole per la 29esima giornata di Serie B 2023/2024. Un solo punto nelle ultime nove partite per la squadra di casa, che ha già un piede e mezzo in C. In difficoltà anche i rosanero, reduci da due sconfitte e chiamati a tornare al successo per non perdere terreno dalle posizioni di vertice. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCO: 1 Melgrati, 5 Degli Innocenti, 13 Capradossi, 14 Parigini, 17 Caporale, 27 Ionita, 45 Inglese, 68 Ierardi, 83 Lemmens, 90 Novakovich, 96 Galli.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 10 Di Mariano, 14 Ranocchia, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 32 Ceccaroni.