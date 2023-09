Formazioni ufficiali Lecco-Brescia: Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecco-Brescia, match della quinta giornata di Serie B 2023/2024. Fischio d’inizio alle 14:00 di sabato 16 settembre. Di seguito, le scelte dei due tecnici, Foschi e Gastaldello per questa sfida che riapre il campionato dopo la sosta. Dopo l’estate turbolenta per via dei ricorsi sulla partecipazione al campionato, per le due squadre è tempo di pensare solo al campo. Ecco i protagonisti della seconda partita.

Le formazioni ufficiali

Lecco: in attesa

Brescia: in attesa