Formazioni ufficiali Cremonese-Reggiana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cremonese-Reggiana, match valevole per la ventitquattresima giornata di Serie B 2023/2024. Gran momento per la squadra di Stroppa, che con quattro successi consecutivi si è riportata in piena lotta per la promozione diretta in A. Di fronte uan Reggiana anch’essa in striscia utile e che prova ad agganciare il treno dei play-off. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE: Saro; Castagnetti, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Abrego, Vazquez, Ghiglione; Johnsen, Coda, Falletti

REGGIANA: Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Portanova, Melegoni; Gondo