Formazioni ufficiali Cremonese-Lecco, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Lecco, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2023/2024. Tre successi consecutivi e quarto posto in classifica per i grigiorossi, che dopo un inizio stentato si sono ripresi alla grande nel mese di ottobre. Ma anche la neopromossa, dopo un avvio molto difficile nella categoria, ha iniziato a ottenere risultati e in questo momento sarebbe anche fuori dalla zona retrocessione diretta. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 25 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE-LECCO

CREMONESE: Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda.

LECCO: Saracco; Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale; Ionita, Degli Innocenti, Sersanti; Crociata, Novakovich, Buso.