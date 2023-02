Formazioni ufficiali Cosenza-Sudtirol, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cosenza e Sudtirol, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Il fanalino di coda del campionato prova a tornare alla vittoria dopo il ko della scorsa settimana contro il Bari, ma si ritroverà di fronte una delle squadre più in forma degli ultimi mesi, ovvero il Sudtirol allenato da Bisoli, che ora è quinto in classifica e a soli tre punti dalla promozione diretta. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 18 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI COSENZA-SUDTIROL

COSENZA: Micai; Venturi, Rigione, Meroni; Marras, Brescianini, Voca, D’Orazio; Finotto, Nasti, Zarate

SUDTIROL: Poluzzi; De Col, Vinetot, Zaro, Celli; Tait, Belardinelli, Fiordilino, Rover; Carretta, Odogwu