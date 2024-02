Formazioni ufficiali Como-Brescia, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Como-Brescia, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie B 2023/2024. Duello d’alta classifica, con il Como che fa sempre più sul serio e in questo momento è a solamente due punti da quel secondo posto che vorrebbe dire promozione diretta in Serie A al termine della stagione. Il Brescia, dopo un difficile avvio, si è rialzato alla grande e occupa l’ottava posizione ovvero l’ultima disponibile per i playoff. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO: Semper; Curto, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Baselli; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

BRESCIA: Andrenacci; Dickmann, Mangraviti, Adorni, Jallow; Bisoli, Bertagnoli, Paghera; Olzer, Bjarnason; Borrelli.