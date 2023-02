Formazioni ufficiali Cittadella-Reggina, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cittadella e Reggina, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie B 2022/2023. Periodo estremamente difficile per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, che è reduce da ben tre sconfitte di fila e ora è quarta in classifica. L’avversari odierno non è dei più semplici, dato che la compagine veneta prima di arrendersi alla corazzata Frosinone lo scorso fine settimana arrivava da una striscia positiva di risultati. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 18 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CITTADELLA-REGGINA

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Pavan, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata; Maistrello, Antonucci. Allenatore: Gorini.

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi.