Formazioni ufficiali Cittadella-Cosenza, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cittadella e Cosenza, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie B 2023/2024. Quattro vittorie consecutive per la compagine veneta, che di tre punti in tre punti si è guadagnata la settima posizione in classifica. Il Cosenza, invece, viene da due ko consecutivi che l’hanno trascinata fuori dalle prime otto. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 9 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CITTADELLA-COSENZA

CITTADELLA: Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni, Vita, Branca, Carriero, Cassano, Pittarello, Pandolfi.

COSENZA: Micai; Martino, Meroni, Venturi, D’Orazio, Praszelik, Zuccon, Marras, Tutino, Mazzocchi, Forte.