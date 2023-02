Formazioni ufficiali Cittadella-Ascoli, Serie B 2022/2023

Oggi alle 14 andrà in scena la sfida tra Cittadella e Ascoli valida per la 23ª giornata di Serie B 2022/2023. I padroni di casa vogliono dare continuità alla striscia di tre risultati utili consecutivi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Ascoli che ha 2 punti di vantaggio sul Cittadella, che occupa la zona playout, e 5 punti di ritardo dalla zona playoff. Qui di seguito le scelte dei due allenatori.

CITTADELLA: Kastrati, Perticone, Antonucci, Salvi, Frare, Vita, Crociata, Branca, Mastrantonio, Maistrello, Giraudo

ASCOLI: Leali, Simic, Botteghin, Quaranta, Adjapong, Collocolo, Buchel, Proia, Falasco, Gondo, Forte