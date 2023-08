Formazioni ufficiali Catanzaro-Spezia, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Catanzaro e Spezia, sfida valida per la terza giornata della Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre che lo scorso anno non erano in questo campionato: la neopromossa formazione calabrese ha avuto un buon impatto con la seconda divisione italiana con quattro punti in due giornate. I liguri, che finora hanno giocato una sola partita, sono reduci dal 3-3 contro il Sudtirol. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 30 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI CATANZARO-SPEZIA

CATANZARO: A. FULIGNATI, M. ŠITUM, S. SCOGNAMILLO, N. BRIGHENTI, L. KRAJNC, S. PONTISSO, A. GHION, J. VANDEPUTTE, D. SOUNAS, T. BIASCI, P. IEMMELLO

SPEZIA: Dragowski, Amian, Mühl, Nikolaou, Bastoni, Esposito, Cassata, Bandinelli, Kouda, Moro, Antonucci.