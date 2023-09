Formazioni ufficiali Catanzaro-Cittadella, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Catanzaro e Cittadella, sfida valida per la settima giornata di Serie B 2023/2024. Dopo uno splendido avvio prima della sosta, ora la neopromossa ha vissuto un paio di partite in cui non è riuscita a fare risultato, ottenendo la prima sconfitta in campionato e poi un pareggio. Di fronte una squadra che conosce bene la categoria e che punta a giocare un altro campionato senza troppo patemi. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di mercoledì 27 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI CATANZARO-CITTADELLA

CATANZARO (4-3-3): Fulignati; Katseris, Scognamillo, Brighenti, Veroli; Sounas, Ghion, Verna: Vandeputte, Donnarumma, Biasci.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Magrassi; Maistrello.