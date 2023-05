Formazioni ufficiali Cagliari-Parma, andata semifinali playoff Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Parma, andata delle semifinali playoff della Serie B 2022/2023. I padroni di casa, che hanno chiuso la regular season al quinto posto, hanno sconfitto per 2-1 il Venezia nel turno preliminare, gara che si è disputata davanti al pubblico amico e che è stata decisa dalla doppietta di Gianluca Lapadula, MVP della Serie B per questa stagione. Gli ospiti, invece, debuttano oggi nei playoff e, essendosi classificati quarti in campionato, potranno godere del seguente vantaggio: in caso di pareggio al termine dei 180 minuti, sarà proprio il Parma ad accedere alla finale. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:30 di martedì 30 maggio, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Radunovic, Zappa, Dossena, Altare, Azzi, Makoumbou, Rog, Nandez, Mancosu, Pavoletti, Lapadula.

PARMA: Buffon, Del Prato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly, Estevez, Bernabe Garcia, Zanimacchia, Sohm, Benedyczak, Vazquez