Formazioni ufficiali Brescia-Pisa, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Brescia e Pisa, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie B 2022/2023. Il Brescia con la sconfitta nell’ultimo turno contro il Parma ha visto interrompersi la striscia di risultati positivi, ma è in piena zona rossa quindi serve un risultato importante quest’oggi. Momento da incub per il Pisa, crollato nelle ultime settimane e uscito dalle prime otto dopo quattro sconfitte consecutive. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 13 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-PISA

BRESCIA: in attesa

PISA: in attesa