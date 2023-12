Formazioni ufficiali Bari-Sudtirol, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bari e Sudtirol, sfida valida per la sedicesima giornata di Serie B 2023/2024. Due sconfitte consecutive per la squadra pugliese, che è uscita dalla zona play-off per il momento. Vittoria che manca da tanto tempo per la squadra sudtirolese, che inizia a guardarsi alle spalle in tredicesima posizion. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 9 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-SUDTIROL

BARI: Brenno, Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci, Acampora, Benali, Koutsoupias, Aramu, Sibilli, Achik

SUDTIROL: Poluzzi, Ghiringhelli, Lunetta, Cuomo, Casiraghi, Tait, Rauti, Davi, Giorgini, Merkaj, Peeters