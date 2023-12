Biathlon, Coppa del Mondo maschile 2023/2024: classifica generale aggiornata dopo inseguimento Hochfilzen

La classifica generale di Coppa del Mondo maschile di biathlon 2023/2024 aggiornata dopo l’inseguimento di Hochfilzen. Tarjei Boe chiude in terza posizione e tanto basta per issarsi al comando della classifica generale davanti allo svedese Sebastian Samuelsson e al fratello Johannes Boe che vince questo inseguimento in Austria. Il primo degli italiani è Tommaso Giacomel, appena fuori dalla top-10 e comunque in rimonta su chi lo precede. Di seguito ecco la classifica top-10 e gli italiani.

LA CLASSIFICA DOPO L’INSEGUIMENTO DI HOCHFILZEN

Tarjei Boe (Norvegia) 290 Sebastian Samuelsson (Svezia) 281 Johannes Thingnes Boe (Norvegia) 229 Johannes Dale-Skjevdal (Norvegia) 220 Philipp Nawrath (Germania) 203 Sturla Holm Laegreid (Norvegia) 191 Vetle Sjaastad Christiansen (Norvegia) 190 Endre Stroemsheim (Norvegia) 186 Justus Strelow (Germania) 168 Vebjoern Soerum (Norvegia) 163

11. Tommaso Giacomel (Italia) 153

20. Lukas Hofer (Italia) 103

22. Didier Bionaz (Italia) 100

54. Patrick Braunhofer (Italia) 5

60. Elia Zeni (Italia) 3