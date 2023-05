Formazioni ufficiali Bari-Reggina, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari e Reggina, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra di Mignani è ufficialmente in terza posizione e salterà il primo turno dei playoff, probabilmente risparmiando anche qualche giocatore in questi due ultimi turni di campionato. La Reggina tra decisioni di tribunali e campo è in una situazione un po’ caotica, ma al momento è ottava e una vittoria sarebbe un altro passo impotante. Il fischio d’inizio è fissato alle 14:00 di sabato 13 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BARI-REGGINA

BARI: in attesa

REGGINA: in attesa