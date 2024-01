Formazioni ufficiali Bari-Reggiana, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Bari-Reggiana, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2023/2024. Le due squadre sono divise da soli due punti in classifica, ma sono entrambe imbattute da quattro turni e inseguono una vittoria per proseguire il loro momento positivo e avvicinarsi alla zona playoff. Chi avrà la meglio? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bari (4-3-3): Brenno, Dorval, Matino, Vicari, Ricci, Maita (c), Benali, Edjouma, Kallon, Puscas, Sibilli

A disp.: Pellegrini, Pissardo, Menez, Nasti, Bellomo, Achik, Lulic, Astrologo, Zuzek, Pucino, Acampora, Morachioli

All. P. Marino

Reggiana (3-4-2-1): Bardi, Sampirisi, Rozzio (c), Marcandalli, Fiamozzi, Crnigoj, Bianco, Pieragnolo, Antiste, Melegoni, Gondo

A disp.: Sposito, Satalino, Varela, Libutti, Nardi, Szyminski, Blanco

All. A. Nesta