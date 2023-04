Formazioni ufficiali Bari-Como, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari-Como, sfida valida per la 33esima giornata di Serie B 2022/2023. Allo Stadio San Nicola, andrà in scena un match che vedrà opposte due squadre in differenti zone della classifica: i pugliesi, che stanno lottando per la promozione diretta in Serie A, sono terzi con 56 punti (15 vittorie, 11 pareggi, 6 sconfitte), mentre i lombardi occupano l’undicesimo posto a quota 40 (9 vittorie, 13 pareggi, 10 sconfitte). La gara d’andata è terminata con il punteggio di 1-1 ed è stata decisa dalle reti di Alberto Cerri e di Ruben Botta. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

BARI (4-3-1-2): Caprile – Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta – Maita, Benali, Benedetti – Folorunsho – Antenucci, Cheddira. A disposizione: Frattali, Ricci, Dorval, Matino, Mallamo, Botta, Bellomo, Zuzek, Molina, Morachioli, Ceter, Esposito. Allenatore: Mignani.

COMO (3-5-2): Gomis – Binks, Canestrelli, Odenthal – Ioannou, Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini – Gabrielloni, Cutrone. A disposizione: Ghidotti, Vigorito, Vignali, Scaglia, Tremolada, Chajia, Faragò, Blanco, Da Cunha, Mancuso, Cerri. Allenatore: Longo.