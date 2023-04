Formazioni ufficiali Benevento-Reggina, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Benevento-Reggina, sfida valida per la 33esima giornata della Serie B 2022/2023. Allo Stadio Ciro Vigorito, va in scena un match piuttosto interessante e importante per entrambe le squadre: la Reggina, che non ha mai battuto i rivali odierni nei loro ultimi 7 scontri diretti (6 sconfitte e 1 pareggio), è sesta in classifica con 48 punti (15 vittorie, 3 pareggi, 14 sconfitte), mentre il Benevento ventesimo a quota 29 (6 vittorie, 11 pareggi, 15 sconfitte). La gara d’andata, disputatasi a Reggio Calabria, è terminata con il punteggio di 2-2. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 14:00 di sabato 15 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (3-5-2): Paleari – Veseli, Tosca, Glik – Improta, Schiattarella, Tello, Acampora, Foulon – Carfora, Simy. A disposizione: Manfredini, Pastina, Leverbe, Kubica, Jureskin, Viviani, Koutsoupias, Karic, Farias, Ciano, Pettinari, La Gumina. Allenatore: Agostinelli.

REGGINA (3-1-4-2): Colombi – Cionek, Camporese, Loiacono – Crisetig – Di Chiara, Fabbian, Hernani, Pierozzi – Strelec, Menez. A disposizione: Contini, Aglietti, Terranova, Bouah, Lombardi, Bondo, Majer, Liotti, Cicerelli, Rivas, Canotto, Gori. Allenatore: F.Inzaghi.