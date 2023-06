Formazioni ufficiali Bari-Cagliari: finale ritorno Playoff Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bari-Cagliari, finale di ritorno dei Playoff Serie B 2022/2023. In virtù dell’1-1 dell’andata, i pugliesi hanno a disposizione due risultati su tre per guadagnarsi la promozione in Serie A. Poco male per il Cagliari, determinato a vincere e a rovinare la festa degli avversari. Appuntamento alle ore 20:30 in un San Nicola sold out per l’occasioni. Di seguito, ecco le scelte ufficiali di formazione di Mignani e Ranieri.

Le formazioni ufficiali

Bari (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Esposito, Cheddira, Morachioli.

A disposizione: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Pucino, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Folorunsho. Allenatore: Michele Mignani

Cagliari (4-5-1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Di Pardo, Deiola, Makoumbou, Lella, Luvumbo; Lapadula.

A disposizione: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Mancosu, Rog, Viola, Altare, Millico, Prelec, Barreca, Pavoletti, Kourfalidis. Allenatore: Claudio Ranieri