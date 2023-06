Covisoc, Ansa: non solo Reggina, rilievi mossi anche al Lecco e al Siena

L’Ansa anticipa le decisioni della Covisoc, che saranno rese note nelle prossime ore dalla Figc, e con delle indiscrezioni parzialmente confermate da un comunicato della Reggina, ha resi noti i rilievi mossi al club calabrese, che ha già annunciato ricorso, ma anche a due società ulteriori, una di Serie B e una di Serie C. Sarebbero infatti state riscontrate criticità nei confronti del Lecco, per cui il problema sarebbe legato allo stadio e alla “perentorietà” del termine dei documenti da presentare entro lo scorso 20 giugno per poter giocare all’Euganeo di Padova. E rilievi sarebbero stati inviati anche al Siena per l’iscrizione alla Serie C, che avrebbe presentato una documentazione incompleta.

Le società in questione hanno tempo fino al 5 luglio per presentare ricorso (ma senza poter integrare o modificare la documentazione), quindi il 7 luglio il Consiglio Figc stabilirà quali squadre sono ammesse e quali, eventualmente, escluse.