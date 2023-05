Como-Palermo 1-1, Longo: “Le ultime partite sono le più dure, ma vogliamo salvarci”

L’allenatore del Como, Moreno Longo, al termine della gara del Sinigaglia valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2022/2023 pareggiata 1-1 contro il Palermo, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: “C’è un equilibrio incredibile in questo campionato ed è davvero complicato. Guardiamo avanti, concentrati su quello che dobbiamo fare. Al mio arrivo la squadra era al penultimo posto con molto problemi da risolvere, dunque non era scontato aver un piccolo margine sulle rivali a tre turni dalla conclusione. Le ultime partite sono le più dure, ma vogliamo raggiungere la salvezza matematica, ci sono grandi segnali per il futuro. Oggi gli avversari hanno fatto una prima mezz’ora importante, ma una volta trovate le contromisure abbiamo concesso poco. Siamo stati bravi a rimanere in partita cercando l’episodio”.