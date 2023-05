Napoli, Spalletti concede un giorno di riposo. Martedì la ripresa in ottica Udinese

Dopo la mezza delusione del pareggio con la Salernitana, Luciano Spalletti ha deciso di concedere un giorno di riposo al suo Napoli. La squadra azzurra riprenderà gli allenamenti martedì mattina, quando inizierà a preparare il turno infrasettimanale di Serie A 2022/2023 contro l’Udinese, in programma giovedì sera alla Dacia Arena. Questa potrebbe essere davvero la volta buona per celebrare il terzo scudetto della storia del club dato che, per la certezza matematica, sarà sufficiente un solo punto.

La festa potrebbe scattare addirittura già mercoledì, qualora la Lazio non riuscisse a vincere contro il Sassuolo, motivo per cui potrebbero esserci altri problemi di ordine pubblico. Nelle prossime ore sono previsti incontri in Prefettura per mettere a punto un nuovo piano sicurezza. Non è escluso, infatti, che la partita con i friulani, il cui inizio è al momento fissato alle 20.45, possa essere anticipate alle 18.00 per evitare il ritorno della squadra a Napoli in nottata, con la presumibile invasione da parte dei tifosi dell’aerostazione di Capodichino.