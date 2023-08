Catanzaro, via libera all’utilizzo dello stadio ‘Ceravolo’: debutto mercoledì contro lo Spezia

Nonostante qualche problema a livello di tempistiche, il Catanzaro potrà finalmente farà il proprio debutto stagionale allo stadio ‘Ceravolo‘ poiché in mattinata ha ricevuto la comunicazione ufficiale della delibera con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi ha accolto “l’istanza presentata dalla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. per l’utilizzo dello Stadio ‘Nicola Ceravolo’ di Catanzaro per la stagione sportiva 2023/2024”.

La compagine calabrese, attraverso una nota, ha annunciato che la prima gara nel proprio stadio sarà quella contro lo Spezia di mercoledì 30 agosto, mentre quella di domenica contro la Ternana resta confermata al Via del Mare di Lecce: “La società giallorossa preso atto di tale decisione, ringrazia la Figc e la Lega B per la collaborazione dimostrata, certa che dal prossimo mercoledì i tifosi del Catanzaro potranno assistere alle gare interne della propria squadra del cuore nello storico stadio ‘Ceravolo'”.