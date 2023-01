Cagliari, Ranieri: “Felice di essere qui, voglio aiutare la piazza a tornare in Serie A”

Claudio Ranieri, nuovo allenatore del Cagliari, è intervenuto in occasione della conferenza stampa di presentazione: “Sono entusiasta di tornare su questa panchina. Dentro di me c’era un maremoto e tantissime emozioni in merito alla mia ultima esperienza qui. Accantonando però l’egoismo e la paura di sporcare quei ricordi bellissimi, ho pensato che non c’era motivo di non aiutare la piazza a tornare in Serie A. E’ proprio qui che ho capito di poter allenare e mi sono portato tale esperienza in ogni piazza. Sono molto felice di essere qui“.