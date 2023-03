Cagliari-Genoa sospesa, infortunio per l’arbitro Valeri: entra il quarto uomo Monaldi

Come in Modena-Ascoli, anche in Cagliari-Genoa la partita viene sospesa per qualche minuto a causa dell’infortunio dell’arbitro, l’espertissimo Paolo Valeri di Roma 2. Il fischietto classe 1978 è rimasto vittima di un problema muscolare ed è stato medicato a bordocampo, ha provato a rientrare a dirigere la partita ma ha poi deciso di lasciare spazio al quarto uomo dell’incontro, il giovane Marco Monaldi di Macerata, all’esordio assoluto da arbitro centrale nel campionato cadetto.