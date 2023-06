Cagliari-Bari, Mignani: “L’ostacolo è gigante, ma noi non abbiamo pausa di nessuno”

Il tecnico del Bari, Michele Mignani, a due giorni dall’andata della finale dei playoff di Serie B 2022/2023 contro il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa: “L’ostacolo è gigante ma noi non abbiamo paura di nessuno. Non andremo all’arrembaggio, staremo attenti a non subire, pronti a far male. Abbiamo vinto 10 gare in trasferta e proveremo a vincere anche stavolta. Mancano due giorni alla partita in Sardegna. Oggi all’allenamento staranno tutti in grande forma. Cagliari favorito? Ognuno ha le proprie idee. Se si guardano i due allenatori non c’è gara. Ranieri ha una storia e una carriera che richiederebbe giorni per raccontarla. Il Cagliari nella passata stagione era in A. Nelle ultime 18 gare ne ha persa solo una. Noi siamo una neopromossa con continuità di prestazioni ed entusiasmo. In queste sfide però si azzera tutti”.

“Mi dispiace non esser riuscito a farmi dare tutto da tutti i giocatori. Qualche atleta avrebbe potuto dare un contributo, ma non l’ha fatto per mio demerito. Conta quello che fa la squadra, e finora ha fatto un grande percorso. L’amore dei tifosi per Di Cesare e compagni? Sono l’ultimo a poterne parlare. Stiamo vivendo un momento bellissimo, con la gente che ci abbraccia e incoraggia. I ragazzi si sono meritati tutto questo, risvegliando un sentimento viscerale, e combattere altre due battaglie per il lieto fine”, ha concluso Mignani.