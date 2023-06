Belgio, i 24 convocati di Tedesco: ci sono Lukaku e Saelemaekers, assente De Ketelaere

Domenico Tedesco, neo ct del Belgio, ha diramato l’elenco dei 24 convocati in vista degli imminenti impegni della Nazionale. Spiccano i nomi degli ‘italiani’ Romelu Lukaku (Inter) e Alexis Saelemaekers (Milan), mentre non c’è Charles De Ketelaere, impegnato con l’Under 21 nell’Europeo. Prima chiamata invece per Arnaud Bodart, Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman e Mike Trésor. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Matz Sels (Strasburgo) Thomas Kaminski (Blackburn), Arnaud Bodart (Standard Liegi). Difensori: Ameen Al-Dakhil (Burnley), Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg), Timothy Castagne (Leicester), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht). Centrocampisti: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Olivier Deman (Cercle Brugge), Orel Mangala (Nottingham Forest), Alexis Saelemaekers (Milan), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge). Attaccanti: Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Jeremy Doku (Rennes), Dodi Lukebakio (Hertha), Romelu Lukaku (Inter), Lois Openda (Lens), Mike Trésor (Genk).